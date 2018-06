30.000 BesucherInnen: Comic-Salon war wieder Trumpf!

ERLANGEN (pm/mue) - Der mittlerweile 18. Internationale Comic-Salon Erlangen ist schon wieder Geschichte. Messeaussteller und das Kulturamt der Stadt sind mit der Resonanz zufrieden – rund 30.000 Besucherinnen und Besucher wandelten zwischen den Messezelten und den verschiedenen Veranstaltungsorten mitten in der City.

Inhaltlicher Schwerpunkt war dieses Mal das aufstrebende Genre der Comic-Reportage mit einer großen Ausstellung im Stadtmuseum („Zeich(n)en der Zeit – Comic-Reporter unterwegs“), einem umfangreichen Begleitprogramm sowie zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern vor Ort. Als besondere Besuchermagnete erwiesen sich außerdem die Ausstellungen von Greser & Lenz, Marc-Antoine Mathieu, Jeff Lemire und Flix; großen Andrang gab‘s darüber hinaus beim Kindercomic-Festival „Kinder lieben Comics!“ im Botanischen Garten der Universität. Ein weiteres „Festival im Festival“ bildete das Comic Film Fest mit Animationsfilmen, Comic-Verfilmungen und Dokumentationen.Im Rahmen des Internationalen Comic-Salons Erlangen 2018 wurde mit dem Max und Moritz-Preis die wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum in insgesamt neun Kategorien vergeben – als bester deutschsprachiger Comic-Künstler wurde Reinhard Kleist geehrt (aktuell: „Nick Cave – Mercy on me“, Carlsen Verlag), bester deutschsprachiger Comic wurde „Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein“ von Ulli Lust (Suhrkamp).Rund 20 über die Innenstadt verteilte Ausstellungen konnten während der vier Salon-Tage besucht werden, 500 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt waren in Erlangen zu Gast und zeichneten in über 800 Signierstunden für ihre Fans. Über 200 Einzelveranstaltungen umfasste das Begleitprogramm mit Gesprächsrunden, Vorträgen, Lesungen, Workshops oder auch Filmen. Das alles macht Lust auf mehr: Der 19. Internationale Comic-Salon Erlangen steht vom 11. bis 14. Juni 2020 auf dem Programm.