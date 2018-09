Alemanno-Palatia: Festkommers zum Jubiläum

ERLANGEN (pm/mue) - Die Turnerschaft Alemanno-Palatia im Coburger Convent in Erlangen feierte jüngst im Rahmen eines großen Festkommerses ihr 175. Stiftungsfest. Angehörige der Turnerschaft sowie Gäste aus ganz Deutschland zelebrierten gleichzeitig die Übergabe des Präsidiums im Coburger Convent, das Alemanno-Palatia für ein Jahr innehatte, an die Freiburger Landsmannschaft Cimbria.

Als Festredner war EU-Kommissar Günter Oettinger nach Erlangen gekommen und unterstrich in seiner Rede die notwendige Einbindung Deutschlands in den großen europäischen Kontext. Nur ein starkes Europa habe bei den aufkommenden globalen Herausforderungen sowie im Wettbewerb mit den asiatischen Wirtschaftsmächten – insbesondere China und Indien sowie den USA – die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu agieren. Deutschland alleine würde bei der zukünftigen globalen Rollenverteilung nur noch marginal mitspielen können. Oettinger appellierte an die anwesende akademische Jugend, nicht nachzulassen und vielmehr Deutschlands wirtschaftliche Stärke sowie die gesellschaftlichen Werte, basierend auf jüdisch-christlichem Erbe, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Als Vertreterin der Stadt Erlangen dankte Bürgermeisterin Dr. Elisabeth Preuß der Turnerschaft Alemanno-Palatia für ihre Treue zur Friedrich-Alexander-Universität und zu Erlangen; mit einer Spende über 1.000 Euro wurde seitens der Stadt sowie im Namen von Oberbürgermeister Dr. Florian Janik das hohe ehrenamtliche Engagement gewürdigt. Preuss forderte ebenfalls die Einhaltung gesellschaftlicher Werte als Grundpfeiler für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.Die Turnerschaft Alemanno-Palatia ist eine akademische, pflichtschlagende und farbentragende Studentenverbindung und wurde am 18. Dezember 1843 unter dem Namen „Pharmazeutisch-Naturwissenschaftlicher Verein zu Jena“ gegründet. Im Jahre 1952 wurde sie (nach dem Verbot durch die Nationalsozialisten im Jahre 1936 und der Vertreibung aus ihrer Jenenser Alma Mater durch die sowjetische Verwaltung) in Erlangen wieder gegründet und hat ihre Heimat im Jordanweg 13. Die Alemanno-Palatia gilt nach eigenen Angaben als die älteste Turnerschaft der Welt.