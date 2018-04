Bayerische Impfwoche: Kleiner Pieks für großen Schutz

LANDKREIS (pm/mue) - „Impfen rund um die junge Familie“ ist das Motto der fünften Bayerischen Impfwoche (23. bis 29. April).



Mit der Aktion wollen das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) auf die empfohlenen Impfungen vor und während der Schwangerschaft bei werdenden Eltern, Geschwistern, Großeltern und medizinischem Personal aufmerksam machen. Das Gesundheitsamt Erlangen-Höchstadt beteiligt sich daran. Wer sicher gehen möchte, ausreichend geimpft zu sein, kann seinen Impfpass im Gesundheitsamt überprüfen und sich selbst beraten lassen.Hintergrund der Aktion ist, dass vermeintliche Kinderkrankheiten wie Masern oder Keuchhusten vermehrt bei Erwachsenen auftreten. „Neugeborene können an Infektionen wie etwa Masern oder Keuchhusten schwer erkranken und bleibende Schäden davontragen. Deshalb widmet sich die diesjährige Bayerische Impfwoche dem wichtigen Thema ‚Impfen rund um die Familie‘“, erklärt Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml. Ein gesundes und vollständig geimpftes Umfeld schütze Neugeborene am besten vor Infektionskrankheiten.Dieses Jahr wurden bislang in ganz Bayern 20 Masernfälle, 51 Mumpsfälle und 1.292 Windpockenfälle dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gemeldet (Stand 13. April 2018). Bei Keuchhusten gab es 1.050 Meldungen und 41.648 Grippefälle bayernweit verzeichnete das LGL bisher in diesem Jahr. Die Impfwoche bewirbt nun die empfohlenen Impfungen vor einer Schwangerschaft, gegen Masern / Mumps / Röteln (MMR), Windpocken (Varizellen), Keuchhusten (Pertussis), im Rahmen der Impfung gegen Diphterie und Tetanus, sowie Influenza.Einen weiteren Schwerpunkt legen die Initiatoren der Aktionswoche auf junge Erwachsene. „Die Tatsache, dass gerade junge, gesunde Erwachsene selten zum Arzt gehen und damit für eine Impfberatung nur schwer zu erreichen sind, hat uns gemeinsam mit der LAGI dazu veranlasst, hier den Schwerpunkt der diesjährigen Impfwoche zu setzen. Ziel ist es, die Menschen vom Nutzen zu überzeugen, vergessene oder übersehene Impfungen nachzuholen und Impflücken zu schließen“, so Melanie Huml weiter.