Ernennungsurkunde überreicht: Siemens-Finanzvorstand ist jetzt FAU-Professor

ERLANGEN (pm/mue) - Siemens-Finanzvorstand Dr. Ralf P. Thomas ist von Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) zum Honorarprofessor der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ernannt worden.

Thomas, Jahrgang 1961, studierte nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann an der FAU Betriebswirtschaftslehre und promovierte danach auf dem Gebiet des Bilanzsteuerrechts. 1995 startete der gebürtige Nürnberger seine Karriere bei Siemens; seit September 2013 ist er Finanzvorstand der Siemens AG. Der Manager hat bereits seit 2011 an der FAU einen Lehrauftrag im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften inne und war bereits vorher im Beirat „Finance, Auditing, Controlling and Taxation“ der Fakultät tätig.