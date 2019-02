Flüchtlingshilfe: Bürgerstiftung Erlangen plant einen öffentlichen Kerzenmarsch

Die Erlanger Stadtspitze bietet in einem Schreiben an die Bundeskanzlerin und Bayerischen Staatsregierung an, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Die Bürgerstiftung unterstützt die Initiative der Stadt Erlangen mit einem Kerzenmarsch und findet es gut, dass die Stadt Erlangen dieser Haltung entgegentritt. Mit Beschluss des Stadtrats hat Erlangen sich zum "Sicheren Hafen" erklärt und damit die Bereitschaft signalisiert, einen Beitrag zu Humanität und Verantwortung zu leisten.Die Bürgerstiftung Erlangen engagiert sich für alle Bürger gleichermaßen und möchte diesem Vorstoß der Stadtspitze gerne noch mehr Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung geben. Daher planen die Organisatoren am 26.02.2019, um 18.00 Uhr, einen öffentlichen Kerzenmarsch vom Rathausplatz zum Schlossplatz mit anschließender Kundgebung.Weitere Informationen: https://www.buergerstiftung-erlangen.de/