Michael Engelhardt zum Künstler des Monats gekürt

ERLANGEN / REGION (pm/mue) - Die Jury des Forums Kultur der Metropolregion Nürnberg hat Michael Engelhardt zum Künstler des Monats November der Metropolregion gewählt.



Der im Oktober 1952 in Erlangen geborene Künstler gehört mit seinen bislang über 500 Werken mit zu derjenigen Gruppe von bildenden Künstlern, die durch ein Höchstmaß an qualitativ hochwertigen Arbeiten und stilistisch eigenständigen Ausführungen stets für Aufsehen und Bewunderung gesorgt haben. Bedeutende Sammlungen, Museen und Privatsammler sind im Besitz dieser Meisterwerke.In den zurückliegenden rund 50 Jahren seines Schaffens ist Engelhardt einem breiten Publikum insbesondere durch seine Malweise bekannt geworden, die Elemente des sogenannten „Magischen Realismus“ aufgreifen. Er befasst sich also ganz bewusst mit einer Kunstgattung, die zwischen Realem und Irrealem Brücken schlägt, zwischen sinnlich gegenständlicher Präsenz und visueller Einbildungskraft vermittelt. Dieser Spielraum des Geistigen gewährt die Freiheiten, immer wieder neue Kompositionen malerisch umzusetzen. Die Jury des Forums Kultur würdigt nach eigener Aussage mit Michael Engelhardt einen Künstler, „... der aufgrund seiner hoch artifiziellen Kunst- und Malweise ein Werk von höchster Qualität und Stilistik schuf, welches in seinem Formenspiel eine Einzigartigkeit für sich beanspruchen darf.“