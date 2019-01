Seminar für Musiktheorie und chorpraktisches Klavierspiel

Am Samstag, den 16. Februar 2019 bietet der Fränkische Sängerbund ein Seminar für Musiktheorie (Tonsatz und Gehörbildung) und chorpraktisches Klavierspiel in Erlangen an. Dozenten sind Uta Walther (Nürnberg, chorpraktisches Klavierspiel), Mario Frei (Bamberg, Tonsatz) und Volker Hagemann (Würzburg, Gehörbildung). Mit der Ausschreibung des o.g. Seminars fördert der Fränkische Sängerbund die professionelle Chorleiteraus- und weiterbildung. Der A-Kurs kann Studienbewerbern als Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule dienen. Nähere Informationen und Anmeldung unter: http://www.fsb-online.de/ - Fortbildungen oder in der Geschäftsstelle des Fränkischen Sängerbundes unter Tel.: 09561 - 94499.