Am 6. Mai lockt der Zeidlermarkt ins mittelalterliche Feucht

FEUCHT (pm/vs) - Der Frühling ist da, die frische Luft lockt Groß und Klein nach draußen! Am 6. Mai lädt der Feuchter Zeidlermarkt bereits zum achten Male zu einem Sonntagsausflug mit der Familie ein.

Dort wird um 12.45 Uhr mit Böllerschüssen und einem anschließenden mittelalterlichen Umzug der Zeidlermarkt eröffnet. Dieser Markt im Ortskern - Feucht liegt nur 15 Kilometer südöstlich von Nürnberg - bietet viel zum Staunen, Erleben und nicht zuletzt Lernen über das Zeidelwesen. Feucht war seit dem Mittelalter ein Zentrum der Bienenhaltung und Honiggewinnung, der sogenannten Zeidlerei. Einst war der Feuchter Honig ein wichtiger Bestandteil der berühmten Nürnberger Lebkuchen. So kann man beim Zeidlermarkt die Honigsammler und Waldimker, die Zeidler eben, kennen lernen. Zudem beleuchten zahlreiche Lager, Buden und Stände das mittelalterliche Leben: von der Teppichweberei, der Drechselstube, dem Schmied, der Töpferei, dem Steinmetz und dem Spinnrad über mittelalterlichen Schmuck und Glasbasteleien bis hin zu Holzteppichen und Korbflechten. Für das leibliche Wohl gibt es altertümliche Tees und Kräuter und die unterschiedlichsten Imkerprodukte, zum Beispiel Honig, Met und ausgefallene Kochzutaten. Aber auch moderne und klassische fränkische Kost ist zu haben. Man kann dem Gaukler und Märchenerzähler lauschen und sich von einer Hexe und einem mittelalterlichen Magier verzaubern lassen. Die kleinen Besucher können an einem Kinder Ritter Turnier teilnehmen. Das Wallensteiner Lagerleben macht hier bereits Lust auf die sommerlichen Wallenstein-Festspiele in Altdorf. Mittelalterliche Abordnungen aus Neumarkt aus der Oberpfalz werden ebenso vertreten sein, wie der fränkische Ritterhaufen; dieser wird um 18 Uhr mit einem Showkampf den Abschluss des Marktes bilden. Den Rahmen bilden Führungen durch den Ort, zahlreiche Museumsführungen zur Feuchter Geschichte und Kunstausstellungen in der Reichswaldhalle. Hier werden auch historische Filme über den Markt gezeigt. Alle Führungen, Museumsbesuche und Kinovorführungen sind für die Besucher an diesem Tag kostenlos. Auch die Feuchter Einzelhändler öffnen an diesem Tag ihre Geschäfte und es gibt viele tolle Angebote. Der Feuchter Zeidlermarkt ist immer ein Besuch wert. Auch der bayrische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat seinen Besuch am Zeidlermarkt für 17 Uhr angekündigt.