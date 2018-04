Kultur on Tour: KulturNetzwerker bei Paul Klee in der Pinakothek in München

Am Dienstag, den 24. April ging es wieder auf KulturTour - das KulturNetzwerk Schwarzenbruck und die Organisatorin Francoise Werner lud ein zum Austellungsbesuch „Konstruktion des Geheimnisses“ von und mit Paul Klee in die Pinakothek nach München. Diese erste große Sonderausstellung zum Werk von Paul Klee in der Pinakothek der Moderne präsentiert den umfangreichen Münchner Bestand zusammen mit annähernd 130 Leihgaben aus bedeutenden Klee-Sammlungen in Europa, den Vereinigten Staaten und Japan. Die Ausstellung folgt Paul Klees Weg als „denkender Künstler“, der in seinem Werk systematisch die Grenzen des Rationalen auslotete und überwandt. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die 1920er-Jahre, in denen Klee auf die Herausforderungen der neuen technisierten Welt und deren Auswirkung auf das Schaffen des modernen Künstlers reagiert. Klee stellt die Dominanz des Rationalismus in Frage und strebt nach einer Balance von Verstand und Gefühl, von Konstruktion und Intuition. Die Ausstellung zeigt die ungebrochene Aktualität von Klees Werk, das sich den existentiellen Konflikten des modernen Menschen widmet. Und so war dieser Besuch mit Führung wieder einmal mehr ein sehr interessanter Tag mit Super-Wetter (siehe auch MondscheinMärkte …) und einer Super-Führung. Die nächsten Kultur-Touren führen am 19. und 21. Juni wieder nach Nürnberg zu einem Stadtspaziergang mit Carmen Lösch ins Nürnberg der 50er-Jahre. Und am 26. Juni wartet wieder die HypoKunsthalle mit der Ausstellung „Du bist Faust“ und Frau Dr. Best auf die Schwarzenbrucker Delegation des KulturNetzwerkes. Weitere Informationen und Anmeldungen wie immer bei Francoise Werner vom KulturNetzwerk Schwarzenbruck.