KulturTour ins Nürnberg der 50er-Jahre

Cocktailsessel und Nierentische ziehen in Nürnbergs Wohnzimmer ein, der millionste Käfer läuft vom Band, die Teenagerkultur mit Peter Kraus und Conny Froboess startet - es geht wieder aufwärts. Und genau in diese Zeit führte der Stadtspaziergang mit Carmen Lösch. Das neue Lebensgefühl: nicht nur praktisch, zweckmäßig und strapazierfähig, sondern elegant, repräsentativ – unglaublich! Die Wellen des Fortschritts erlebten die Teilnehmer an authentischen Nürnberger Schauplätzen: Bauwelle, Einrichtungs-, Kleider-, Vergnügungs-, Reisewelle... - gar nicht so lange her und doch schon Geschichte. Sehr vergnügliche Nachmittage in der Atmosphäre der 50er.