Posaunenchor St. Jakob Feucht trifft Poetry

Am Samstag, den 21. Juli um 19:30 Uhr – dem Vorabend des Gemeindefestes unserer Jakobskirche – erwartet die Besucher im Kirchhof diesmal wieder ein besonderes Schmankerl.

Die Musik unseres Posaunenchores trifft auf die Poesie von Lucas Fassnacht, des weit über die fränkischen Grenzen hinaus bekannten Autors und Poetry Slammers. Seit 2008 ist er erfolgreich auf deutschen Slam-Bühnen unterwegs und hat seit 2011 mit "Ottonormalverbraucht" ein eigenes abendfüllendes Programm. Im April 2012 erschien unter demselben Titel eine Textsammlung als Buch und CD. Danach veröffentlichte er im Jahr 2013 seinen ersten Roman unter dem Titel "Es geht immer nur um Sex", weitere drei Bücher folgten bis heute.Außerdem gibt Fassnacht Workshops für Poetry Slam, unter anderem an der Jugendkunstschule Erlangen, der Volkshochschule Erlangen und dem Bildungszentrum Nürnberg. Er veranstaltet monatliche Poetry Slams, Lese- und Musikbühnen in Nürnberg und in Erlangen. Von März bis November 2015 leitete er eine Poetry-Slam-Werkstatt mit Mittelschülern der Nürnberger Südstadt, welche mit der Kamera begleitet wurde. Der entstandene Dokumentarfilm erscheint 2018.Der Posaunenchor St. Jakob Feucht sorgt an diesem Abend für das musikalische Kontrastprogramm und unterstreicht die Poesie von Lucas Fassnacht mit vertonter Poesie der Beatles (Yellow Submarine, Yesterday, When I’m sixty four), George Gershwin (I got Rhythm) , Bobby McFerrin (Don´t worry be happy) und weiteren Ohrwürmern bekannter Komponisten.Das Konzert findet im Garten rund um die Kirche St. Jakob in Feucht statt. Bei schlechtem Wetter in der Kirche.Text: Berthold Semann