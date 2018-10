30 Jahre Mäc Härder

Mäc Härder feiert Bühnenjubiläum im Jungen Theater.

FORCHHEIM (pm/rr) - Am Freitag, 5. Oktober um 20.00 Uhr tritt Mäc Härder im Jungen Theater, Kasernstraße 9, auf.Anlässlich seines 30jährigen Bühnenjubiläums zeigt Mäc Härder in seinem neuen Programm wie sich die Welt in den letzten 30 Jahren verändert hat.Wir hetzen durchs Leben, ob wir 20 oder 60 Jahre alt sind. Selbst 80-jährige hängen mittlerweile genervt am Smartphone rum. Wenn wir etwas nicht wissen, schauen wir sofort im Computer oder im Handy nach. Junge Menschen brauchen ihr Tablet, Alte ihre Tabletten. Stadtbewohner lesen „Landlust“ und Geländewagen fahren in Innenstädten herum.Mäc Härder, bekannt aus „Kabarett aus Franken“ und „Ottis Schlachthof“ und Träger des „Fränkischen Kabarettpreises“, bringt wieder seine einmalige Mischung aus Kabarett, Comedy und Artistik. Ein Programm übers Leben oder eben ein Überlebensprogramm!Weitere Infos unterwww.jtf.de undwww.facebook.com/jtf.de