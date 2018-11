Einblicke in die Kommunalpolitik.

FORCHHEIM (rr) - Am Donnerstag, 8. November um 19.30 Uhr lädt Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein alle Mitbürger aus dem gesamten Stadtgebiet zu einer Bürgerversammlung ins Sportheim Reuth (Hutstuben), Am Sportplatz 1, ein.Weitere Bürgerversammlungen werden in den Ortsteilen Kersbach (13.11.), Buckenhofen (15.11.) und im Gasthaus Marktplatz (13.12.) stattfinden.