Forchheim : Marktplatz |

FORCHHEIM (rr)- Am Dienstag, 23. Oktober um 19.30 Uhr lädt Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein alle Mitbürger aus dem gesamten Stadtgebiet zu einer Bürgerversammlung ins Gasthaus Marktplatz , Marktplatz 8, ein.



Weitere Bürgerversammlungen werden am 30. 10. in Kersbach und in weiteren Stadtteilen im November stattfinden.