FORCHHEIM (pm/rr) – Am Dienstag, 24. April, lädt der ADFC um 18.15 Uhr zu einer Radtour ins Umland.

Treffpunkt ist am AOK-Parkplatz in der Löschwöhrdstraße 3.Die kostenlose Tour von ca. 2 Stunden Dauer (15 - 35 km) führt zu mehreren Zielen in der Umgebung von Forchheim. Es werden Gruppen mit unterschiedlichem Tempo gebildet.Die Tour soll in einem gemütlichen Forchheimer Lokal ausklingen.