Gräschkurs Fränkisch im Jungen Theater

FORCHHEIM (pm/rr) – Wer Fränkisch lernen möchte, sollte am Samstag, 5. Mai um 20.00 Uhr das Junge Theater, Kasernstraße 9, besuchen.

Helmut Haberkamm & die Skinny Winni Band geben tiefe Einblicke in die Welt des heimischen Dialekts und entführen das Publikum auf eine Expedition in die Tiefen unserer Heimat und Sprache.Wer schon immer mehr erfahren wollte über die Eigenart des fränkischen Dialekts, über seine Wörter und Regeln und Redensarten, ist hier richtig.Der bekannte Mundartdichter Helmut Haberkamm nimmt die Zuschauer mit auf eine unterhaltsame, vergnügliche Entdeckungsreise durch die Vorzüge und Hintergründe der fränkischen Sprache, erklärt zum Beispiel die Herkunft und Bedeutung von so großartigen Ausdrücken wie „Bolandi“ und „Grawitschgo“, „zweggerd“, „liedschifdi“ und „ieberzwerch“.Winni Wittkopp und seine Mitmusiker Arne Unbehauen und Andy Dorn sorgen mit ihren Songs dafür, dass sich der erwünschte Lernerfolg spielend einstellt. Wortschatz und Sprachkompetenz des Publikums werden spürbar erweitert. Keiner verlässt diese Veranstaltung ohne ein Basiswissen über den fränkischen Dialekt.Der Abend ist genau das Richtige für alle waschechten Franken, die sich für Muttersprachler und Mundartexperten halten. Genauso aber auch ein „Gräschkurs“ für alle „Reigschmeckten“ und „Hängengebliebenen“, alle eingefärbten und angehauchten Wahl- oder Qual-Franken. Die Faustregel lautet: „Wer des derlebbd, der waaß Bescheid!“Weitere Infos unterwww.jtf.de undwww.facebook.com/jtf.de