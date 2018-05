Auch heuer gibt es ein Hüpfburgenfestival in Forchheim.

FORCHHEIM (pm/rr) – Nach der erfolgreichen Premiere des ersten Hüpfburgenfestivals "Forchheim hüpft" im Juni vorigen Jahres in Forchheim findet auch dieses Jahr ein Hüpfburgenfestival in der Forchheimer Innenstadt statt: Das zweite Hüpfburgenfestival wird vom 18. - 27. Mai -- im Stadtpark hinter der „Roten Mauer“ an der Kaiserpfalz durchgeführt.„Ich freue mich sehr, dass wir mit vielen verschiedensten Attraktionen für Groß und Klein ein abwechslungsreiches Angebot in Forchheim anbieten können. Es ist geplant, dass rund 20 Hüpfburgen auf dem Veranstaltungsgelände das Festival abrunden sollen“, sagt der Veranstalter Miguel Ortega.Das Hüpfburgenfestival wurde durch den Stadtrat und Jugendbeauftragten Josua Flierl angeregt und in Rahmen einer Sitzung des Haupt-, Kultur- und Personalausschusses befürwortet. „Das Hüpfburgenfestival ist eine tolle Visitenkarte für die Innenstadt und zeigt, dass die Stadt Forchheim eine kinderfreundliche Stadt ist“, betont Flierl. Daher ist es für mich eine Herzensangelegenheit, dieses Festival in Forchheim zu etablieren.“Geöffnet ist das Hüpfburgenfestival von Montag bis Freitag von 13.00 bis 19.00 Uhr und samstags, sonn- und feiertags von 11.00 bis 19.00 Uhr. Das Hüpfburgenland ist umzäunt und kann nach Erhalt des Eintrittskarten-Bändchens am betreffenden Tag beliebig oft verlassen und wieder betreten werden.