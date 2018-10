Jahrmarkt und Einkaufssonntag

Am Sonntag öffnen in Forchheim die Einzelhandelsgeschäfte.

FORCHHEIM (rr) - Am Sonntag, 7. Oktober lädt ab 10.00 Uhr der längst zur Tradition gewordene Jahrmarkt auf dem Paradeplatz zum Bummeln ein. Hier gibt es Leder- und Töpferwaren, heimische Produkte, Gewürze und vieles mehr.Der Forchheimer Jahrmarkt ist über 60 Jahre alt. Er entstand erst nach dem 2. Weltkrieg. Heute kommen zu jedem Jahrmarkt durchschnittlich 130 Händler und Marktkaufleute. Im Bereich des Paradeplatzes, des Straßenstückes von der Kreuzung bei der "Alten Wache" bis zu Foto Brinke, sowie in der Nürnberger Straße bis zur Einmündung der Luitpold- und Schönbornstraße bietet sich eine Freiluft-Verkaufsfläche von rund einem Kilometer - das will erst einmal abgelaufen werden.Von 13.00 - 18.00 Uhr sind an diesem Verkaufsoffenen Sonntag auch die Einzelhandelsgeschäfte geöffnet.Ob ausgefallenes Präsent, oder ein kleines Mitbringsel - hier findet sich für jeden Geschmack und Geldbeutel das Passende.