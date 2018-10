juST wANNA sing - Gospels und Spirituals zum mitmachen

Forchheim : Christuskirche |

Herzliche Einladung zum Jahreskonzert des Forchheimer Gospelchores



juST wANNA sing



unter der Leitung von Regina Klatte



am Samstag, 1. Dezember 2018, 18.30 Uhr, in der CHRISTUS-Kirche, Forchheim. Der Saaleinlass ist um 18:30h.



Der Chor lädt Sie ein, bei bekannten Gospels und Spirituals mitzusingen und mitzumachen.



Bratsche, E-Bass, Klavier und auch Trompeten werden als Begleitinstrumente erklingen, Solobeiträge das Konzert bereichern.



Stimmen Sie sich im Konzert auf Ihren ganz persönlichen Advent ein.



Bringen Sie Ihre Familie, Ihre Freunde und Nachbarn mit!



Nach dem Konzert freuen wir uns auf eine gemeinsame Tasse Glühwein mit Ihnen!



Eintritt frei, Spenden willkommen!



www.justwannasing.de



Hinweis: Während des Konzertes wird fotografiert. Just wANNA sing wird einige Bilder auf seiner Homepage und in der Presse veröffentlichen.