Jugendtheatergruppe theaterNEUN beschäftigt sich mit der Wirkung unserer Kleidung.

FORCHHEIM (pm/rr) - Am Samstag, 6. Oktober um 20.00 Uhr und am Sonntag, 7. Oktober um 16.00 Uhr wird im Jungen Theater, Kasernstraße 9, Gottfried Kellers Novelle „Kleider machen Leute“ aufgeführt.Für die Jugendtheatergruppe theaterNEUN ist Gottfried Kellers Novelle um den mittellosen Schneider Wenzel Strapinski, dem wider Willen aufgrund seiner guten Kleidung eine hohe gesellschaftliche Position zugeschrieben wird, der Anlass, sich damit zu befassen, welche Wirkung das äußere Erscheinungsbild gerade heute hat: Durch die Kleidung, die wir tragen, können wir bewusst beeinflussen, wie wir auf andere Menschen wirken.Die Kleidung teilt uns in gewisse Kategorien ein, was bereits in unseren Kindertagen anfängt. Rosa ist eine Mädchenfarbe während sich Jungs in Blau wohler fühlen müssen. Wenn ein Mensch Markenkleidung trägt, macht er einen arroganten oder wohlhabenden Eindruck. Ganz gegensätzlich wirkt ein Mensch in No-Name-Kleidung.Die Gedanken der Jugendlichen spielen bei der Bühnenadaption eine wichtige Rolle. Sie sind sehr gespannt, wie das Publikum reagieren wird.Weitere Infos: www.jtf.de undwww.facebook.com/jtf.de