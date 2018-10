Literaturabend des Literaturkreises

Literaten lesen in der Stadtbücherei

FORCHHEIM (pm/rr) - An jedem ersten Mittwochvormittag im Monat trifft sich ein offener Literaturkreis im Café Wissensdurst in der Stadtbücherei Forchheim, Spitalstraße 3.Einmal im Jahr gibt es zusätzlich eine ABEND-Ausgabe, die in diesem Jahr am Mittwoch, 10. Oktober um 19.30 Uhr stattfindet.Die Besucher erwarten Prosatexte und Lyrik der Mitglieder dieses Literaturkreises.Wie auch bei den regelmäßigen monatlichen Treffen gibt es nach den Texten jeweils die Gelegenheit, über das Gehörte zu sprechen und eigene Gedanken einzubringen.Der Eintritt ist frei.