Piraten auf dem Ammersee

Michi Marchner im Jungen Theater



FORCHHEIM (pm/rr) – Am Freitag, 8. Februar, um 20.00 Uhr ist der Kabarettist Michi Marchner im Jungen Theater, Kasernstraße 9, zu Gast. Der Moderator der ZirkArt Gala 2018 kommt mit seinem Soloprogramm „Ausnahmsweise wie immer“ und beschäftigt sich mit Fuchsbandwürmern und der Piraterie auf dem Ammersee.Wie immer geht es auch um Liebe, Sex und Tod – ums jung bleiben oder doch lieber alt werden, um den Fischer, seine Frau und eine tragische Flachfischgeschichte.Facebook, Marderzuchtvereine, Bompeln und Smombies – Marchner scheut sich nicht, mit kühler Hand auch die ganz heißen Eisen an die Wand zu nageln.Die Freude und Sinnhaftigkeit einer 100.000 Euro teuren Uhr, der Weltlachtag, Genderproblematik und Tipps für artgerechte Weihnachtsgeschenke in Wort und Musik.Zwar kennt er keinen Schutz vor Wasserallergie – rät aber als Betroffener zu Panik, angemessener Verzweiflung und Trockenseife.Ein unterhaltsamer Abend vom Feinsten, denn Marchner ist der, der garantiert bleibt, wenn’s am Schönsten ist.Weitere Infos: www.jtf.de