Popkonzert mit Videopremiere

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Samstag, 12. Mai lädt die Band „Project BMB“ um 19.00 Uhr zum Konzert auf die Bühne des Jungen Theaters, Kasernstraße 9.

Project BMB ist eine junge Folk-Pop Band die sich vor etwa drei Jahren gründete. Angefangen haben die fünf Jugendlichen als Straßenmusiker in der Bamberger Innenstadt, bis sie schließlich wenig später die Bühne für sich entdeckten. Die MusikerInnen überzeugen mit ihrem dreistimmigen Gesang und ihrer Instrumentenwahl in Form von Gitarre, Kontrabass, Geige und Cajon.Neben eigenen Stücken geben sie auch „gecoverte“ Lieder aus verschiedenen Musikrichtungen zum Besten. An diesem Abend gibt es zusätzlich eine Premiere ihres Videos SUNRISE zu sehen.Der Eintritt ist frei.