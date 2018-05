Tag der offenen Brauereien in Forchheim

FORCHHEIM (rr) – Am Samstag, 26. Mai zwischen 13.00 und 18.00 Uhr öffnen die Brauereien Neder, Hebendanz, Eichhorn und Greif ihre Pforten und erlauben einen besonderen Einblick in die Kunst des Bierbrauens.

Der Tag der offenen Brauereien findet zum dritten Mal in Forchheim statt, Vor zwei Jahren hatte die Tourist-Information anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot“ einen ganz besonderen Tag zu Ehren des Bieres und der Forchheimer Brauereien geplant. Der kam so gut an, dass er seitdem jährlich veranstaltet wird.An diesem Tag können sich die Freunde des fränkischen Bieres mit dem Zug "as Kunnerla" auf die Spuren des Bieres begeben und von Brauerei zu Brauerei fahren. Die Mitfahrt im Brauerei-Shuttle ist kostenlos. In den Brauereien stehen die Braumeister höchstpersönlich bereit, um mit den Besuchern die unterschiedlichsten Biersorten zu verkosten. Dabei können die Besucher die verschiedenen Geschmacksfacetten der Forchheimer Biere in Ihrem Gaumen fühlen und schmecken.Auch Fragen zu Rohstoffen und dem Brauvorgang nach dem bayerischen Reinheitsgebot werden von den Fachleuten beantwortet. Die Brauereibesichtigungen in den Brauereien Greif und Neder führen unter anderem in das Sudhaus – das Herzstück jeder Brauerei.Neder verbindet den Tag mit seinem jährlichen Brauereifest und bietet auch nach 18.00 Uhr noch Musik, Bier und gute Laune.Mit dabei sind an diesen Tag auch die neue Forchheimer Bierkönigin und der Gambrinus, der legendäre Bierkönig, der ein umfangreiches Wissen über die Braukunst aber auch allerlei Wissenswertes rund um die Forchheimer Altstadt zu erzählen weiß.„Es ist wichtig, dass alte Traditionen gewahrt werden. Mit dem Tag der offenen Brauereien wollen wir den Forchheimern und Touristen zeigen, wie handwerklich, qualitativ hochwertige Biere produziert werden und vor allem schmecken“, so der Leiter der Tourist-Information Nico Cieslar.