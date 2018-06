FORCHHEIM (pm/rr) – Am Samstag, 7. Juli um 21.00 Uhr können Kinder und Erwachsene eine spannende nächtliche Stadtführung erleben: Die Nachtwächterführung "In den dunklen Gassen Forchheims – vom Söldner zum Nachtwächter“ beginnt im Innenhof des Pfalzmuseums Forchheim, Kapellenstr. 16.

Die aktuelle Führung gehört zum Jahresthema „30jähriger Krieg“. Bei Laternenschein geht es mit Nachtwächter Manfried, einem hartgesottenen, ehemaligen Söldner des Dreißigjährigen Krieges, der sich jetzt als Nachtwächter verdingen muss, durch dunkle Forchheimer Gassen:Geheimnisvoll und schaurig wird es werden, aber mit dem Nachtwächter, seiner Hellebarde und dem Rufhorn sind alle sicher und gewappnet. So manch Spannendes aus früheren Tagen wird die Gruppe zu hören bekommen, von dunklen Geheimnissen und seltsamen Begebenheiten aus dem harten Leben eines Stadtwächters, von dem dunklen Geheimnis des Türmers, einem Geheimgang in dem geheimnisvollen Saltorturm oder vom Hauen und Stechen im Krieg: „Kommt und hört und lasst Euch sagen, die Uhr will gleich Zwölfe schlagen...“Die Führung kostet 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder bis 12 Jahre.