Von Atelier zu Atelier radeln

FORCHHEIM (rr) – Am Sonntag, 13. Mai lädt der ADFC zu einer Radtour zu regionalen Künstlerateliers. Die Teilnehmer treffen sich um 10.30 Uhr auf dem Rathausplatz, Hauptstraße 24.

Das „Offene Atelier“ ist eine vom Landkreis ins Leben gerufene Veranstaltung unterdem Motto „Bildende Kunst im Landkreis Forchheim“.Insgesamt nehmen ca. 20 Künstler an der Aktion teil, die räumlich über den gesamtenLandkreis verteilt ihre Ateliers haben.Nachdem im letzten Jahr Künstler im südlichen Bereich des Landkreises besucht wurden, radelt die Gruppe dieses Jahr zu Ateliers, die östlich und nördlich von Forchheim liegen. Die Tour führt über 35 Kilometer zu Werkstätten in Thurn, Heroldsbach, Wimmelbach, Egggolsheim und Forchheim. Unterwegs ist eine Mittagsrast eingeplant, gegebenenfalls auch ein Imbiss bzw. eineKaffeepause in einem der Ateliers.Für Mitglieder des ADFC ist die Tour frei, Nichtmitglieder zahlen 3 Euro bei der Tourenleiterin.Detaillierte Informationen zum Projekt und den teilnehmenden Künstlern unter www.forchheimer-kulturservice.de.