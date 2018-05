Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz besucht Georg-Hartmann-Realschule

FORCHHEIM (pm/rr) – Jedes Jahr gehen deutschlandweit Politiker zum EU-Projekttag in Schulen und diskutieren mit Schülerinnen und Schülern über Europa. „Eine hervorragende Gelegenheit, die EU jungen Menschen näherzubringen“, findet auch der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz und besucht am kommenden Dienstag, 8. Mai, die Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim.

Der Bamberg-Forchheimer Bundestagsabgeordnete bekennt sich klar zur EU: “Wir haben jetzt bereits 70 Jahre lang Frieden und das ist nicht selbstverständlich. Zusammen stehen wir für Demokratie, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit ein. Die Länder der EU unterstützen sich gegenseitig und kämpfen gemeinsam gegen Kriminalität und für Entwicklungshilfe.“Diese Gedanken will der SPD-Abgeordnete auch an die Schülerinnen und Schüler der Georg-Hartmann-Realschule in Forchheim weitergeben. „Ich möchte erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit der EU auseinanderzusetzen“, erklärt Schwarz. „Ich will aber auch von den jungen Menschen wissen: Wie muss sich die EU verändern, damit wieder mehr Menschen von ihr überzeugt sind?“Den EU-Projekttag gibt es seit 2007. Damals hatte Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Der Tag wurde initiiert, um junge Menschen für die Europäische Union zu interessieren. Seitdem besuchen Politikerinnen und Politiker im Mai bundesweit Schulen– von der Kanzlerin und Bundesministern bis hin zu Landes- oder Europa-Parlamentariern.