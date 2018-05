Ehrenamtliche Wahlhelfer gesucht

Forchheim : Wahlamt |

FORCHHEIM (pm/rr) – Die Stadt Forchheim sucht ehrenamtliche Wahlhelfer für die bayerische Landtags- und Bezirkswahl am 14. Oktober.

Interessierte können sich beim Wahlamt der Stadt Forchheim, Dieter Walda, 09191/714- 230, wahlamt@forchheim.de melden.Allein in der Stadt Forchheim werden pro Wahltag ca. 270 wahlberechtigte Helferinnen und Helfer benötigt. Obwohl bei Wahlen das gesamte Verwaltungspersonal der Stadt Forchheim zum Wahldienst herangezogen wird – reicht diese Personenzahl nicht aus, um alle Wahllokale in Forchheim ausreichend zu besetzen.Für Interessierte besteht die Möglichkeit Demokratie nicht nur „hautnah“ zu erleben, sondern diese auch unterstützen zu können.Alle Wahlhelfer erhalten in Forchheim für den Wahlsonntag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Euro. Außerdem gibt es für alle Angehörigen der öffentlichen Verwaltung einen dienstfreien Tag.