Forchheim präsentiert sich mit neuem Messestand

FORCHHEIM (pm/rr) – Die Tourist-Information der Stadt Forchheim hat einen neuen Infostand, um sich auf Veranstaltungen und Messen optimal zu präsentieren.

Der mobile Messestand besteht aus einem hochwertigen Pavillon und einer handgefertigten Theke. Der Pavillon zeigt auf seinen Wänden attraktive Aufnahmen der Königsstadt.Die Theke ist ein Miniaturnachbau der Kaiserpfalz und wurde als Einzelstück in Handarbeit hergestellt. „Dieser individuelle Stand ist ein Hingucker auf jeder Veranstaltung und Messe“, so Nico Cieslar der Leiter der Tourist-Information.Bisher ist die Tourist-Information auf der Freizeitmesse in Nürnberg, sowie beim Erlanger Frühling und Herbst vertreten. In Forchheim war der Infostand bei der Bierkeller-Saisoneröffnung zu sehen. Auch am Tag der offenen Brauereien will sich die Tourist-Information damit zeigen. „Künftig möchten wir neben der Grünen Woche in Berlin noch weitere große Tourismusmessen in Deutschland besuchen“, so Cieslar weiter.