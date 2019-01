Gesucht: Neuer Name für ein altes Fest

Forchheim : Rathausplatz |

Das Forchheimer Altstadtfest soll einen Nachfolger bekommen

FORCHHEIM (rr) – Elena Büttner, die Citymanagerin der Stadt Forchheim wendet sich mit einer Online-Umfrage an die Forchheimer Bevölkerung, um einen geeigneten Namen für das neue Innenstadtfest zu finden, das im letzten Jahr noch als „Anstattfest“ firmierte. Bis einschließlich 31. Januar können alle Interessierten über den Link https://www.forchheim.de/umfrage zur Abstimmung gelangen.Die Veranstalter - die Stadt Forchheim in Zusammenarbeit mit den Geschäftsleuten und Gastronomen der Stadt - möchten mit der Bürgerbefragung die Stimmungslage in der Bevölkerung erfassen. Diese soll bei der endgültigen Namensentscheidung einfließen.