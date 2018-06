Kommunen und Unternehmen fahren elektrisch

Die Stadtwerke Forchheim setzen auf die Elektromobilität. 

FORCHHEIM (pm/rr) – Unter dem Titel „Elektrische Kommunal- und Nutzfahrzeuge“ informierten die Stadtwerke und das Landratsamt Forchheim die Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Oberfranken sowie Unternehmen über die Vorteile der Elektromobilität im täglichen Einsatz. Dazu wurde eine Auswahl an aktuellen Fahrzeugmodellen für die Verwaltung und den Bauhof im Innenhof der Stadtwerke präsentiert und zur Probefahrt angeboten.Für die Stadtwerke Forchheim spielt das Thema Elektromobilität und die Frage nach neuen emissionsfreieren Lösungen seit über 10 Jahren eine große Rolle. Angefangen bei den Erdgasfahrzeugen sind die Stadtwerke mittlerweile ein kompetenter Ansprechpartner im Bereich E-Ladelösungen. Die neueste Säule, eingebunden in den Ladeverbund+, steht am Wildpark Hundshaupten.„Angefangen haben wir wie „Jugend forscht“, doch die neuesten Marktentwicklungen zeigen uns, dass wir richtig handeln und unser Geschäftsfeld E-Mobilität sukzessive ausbauen“, unterstreicht Reinhold Müller, Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim, die wichtige Aufgabe eines regionalen Energiedienstleisters. Dirk Samel, stellvertretender Leiter Vertrieb der Stadtwerke Forchheim, informierte im Vortragsteil über die derzeitigen E-Ladelösungen und deren Installationsvarianten vor Ort.„Emissionsfreiheit und Klimaschutz stellt eine zentrale Aufgabe dar, die es gilt im kommunalen und Unternehmensbereich anzugehen,“ erläutert Landrat Dr. Hermann Ulm die Notwendigkeit dieser Veranstaltung. „Da dies nicht von heute auf morgen geht, sehen wir es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit der Regierung von Oberfranken, die Kommunen und Unternehmen über Ökostrom-Tarife, Eigenstromerzeugung sowie geeignete Fahrzeugmodelle zu informieren“, fügt Dominik Bigge, der Klimaschutzmanager des Landratsamts Forchheim an.Für das richtige Feeling sorgten die ausgestellten Fahrzeuge, wie der Street Scooter der Deutschen Post und der E-Vade GmbH, der Renault Kangoo und Renault Zoe des Autohauses Kraus (Erlangen), der Nissan Leaf (Autohaus Kraus), der BMW i3 des Autohauses Wormser (Forchheim) und der e-Golf des Autohauses Feser-Biemann (Forchheim).