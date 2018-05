Edle Brillengestelle aus Holz bei Optik Brandner

Forchheim : Optik Brandner |

Nachhaltige Holzbrillen aus fränkischer Produktion

FORCHHEIM (rr) - Schicke Brillen im angenehmen Ambiente - das findet der Kunde bei Optik Brandner. Im September 2006 hat die staatlich geprüfte Augenoptikermeisterin Yvonne Brandner ihr Geschäft in der Apothekenstraße 8 in Forchheim gegründet.Ab sofort finden Kunden dort sogar Brillen mit trendigen Holzgestellen aus heimischer Produktion. Sie werden in Haßfurt hergestellt und unter dem Label Van Haaf vertrieben. Es steht für Nachhaltigkeit und funktionelles Design mit dem Werkstoff Holz.Für die Brillenfassungen verwendet Van Haaf unterschiedliche Hölzer von lokalen, zertifizierten Händlern, z.B. Nussbaumholz, wärmebehandelter Ahorn, gebeiztes Eichen- oder Buchenholz. Auch die eingepassten Federscharniere aus Neusilber werden in Deutschland gefertigt und Mittels Klebstoff sowie Schrauben dauerhaft mit dem Holz verbunden um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Somit bietet Van Haaf nicht nur modische und nachhaltige Brillenfassungen an, sondern auch ein Produkt, welches komplett „Made in Germany“ ist.Die Produkte zeichnen sich durch Individualität, optimalen Tragekomfort und moderne Designrichtungen aus. Die aktuelle Kollektion umfasst acht modische Korrektionsfassungen und vier Sonnenbrillen. Jedes Modell hat einen eigenen Namen wie Alf, Bärbel oder Carmen und kann in verschiedenen Farben und Größen bestellt und zusätzlich individuell angepasst werden.Die Gestelle werden mit Bienenwachs gepflegt, entweder vom Träger selbst oder auf Wunsch auch vom Optiker, damit die Holzbrillen auch nach langem Gebrauch noch attraktiv wirken.Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 13.00 Uhr, am Montag ist geschlossen - nur nach telefonischer Vereinbarung 09191/970 101.