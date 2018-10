Exklusives in der Vorweihnachtszeit: AKZENTE-Martinimarkt vom 9. bis 11. November

HEROLDSBACH (pm/mue) - Erlesenes, Außergewöhnliches, Extravagantes – einmal mehr betört der AKZENTE-Martinimarkt auf Schloss Thurn alle Sinne, dieses Mal vom 9. bis 11. November.

Immer, wenn die Luft schon ein wenig nach Vorweihnacht schmeckt, öffnet sich zwischen Erlangen und Höchstadt eine Welt voller zauberhafter Dinge. Mit Sorgfalt ausgewählte Manufakturen, Kunstateliers und Werkstätten vereinen sich zum wohl schönsten Markt der Region: dem 10. AKZENTE-Martinimarkt in Heroldsbach. Durch den festlich dekorierten Schlosspavillon, den historischen Innenhof oder die großen beheizten Zelte flanieren dann einmal mehr Groß und Klein und lassen sich zu ersten Weihnachtsgeschenken inspirieren. Ob handgefertigte Naturkosmetik, raffinierte Lederwaren, einzigartiger Schmuck, seltene Antiquitäten, Mode, Wohnraum- und Garten-Design – die Gäste können hier nach Herzenslust stöbern.Aber auch Kinderaugen gehen hier über: Der Heilige St. Martin, der dem eleganten Markt seinem Namen leiht, reitet auf einem weißen Schimmel durch die üppige Gartenanlage; für Staunen sorgen aber auch Mitmach-Stände. So ermöglicht es Glockengießer Peter Glasbrenner allen – dank seiner „fahrenden Gießerei“ – den Metallguss einmal aktiv zu erleben und sogar ein eigenes Glöckchen zu gießen. Promi-Drechsler „Meister Eder“ – bekannt aus dem Fernsehen – begeistert, wenn er aus Bäumen feinste Wohnaccessoires fertigt und Zuschauern alles amüsant erklärt. Und „Holz-Zauberer“ Roland Barthelmäs zeigt, wie er mit seiner Kettensäge einen Baumstamm in Tiere oder Skulpturen verwandelt.