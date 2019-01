Herzen für den guten Zweck: Spenden-Aktion der Familienbäckerei Fuchs

BAMBERG (pm/mue) - Durch eine Aktion der Familienbäckerei Fuchs in der Vorweihnachtszeit konnten vier soziale Einrichtungen einen warmen Geldregen am Fuchs-Backhäusla entgegennehmen: Vier Wochen verkaufte das fleißige Fuchs-Team Stollenherzen unter dem Motto „Von Herzen helfen“.

Von jedem verkauften Stollenherz wurden jeweils eine Woche 10 Cent an verschiedene Einrichtungen für Hilfsbedürftige gespendet; Inhaberin Hyazintha Fuchs rundete die Summen zusätzlich auf. So konnte sie der Lebenshilfe Bamberg für die 1. Adventswoche einen Scheck über 900 Euro überreichen.In der 2. Adventswoche wurde dem Treffpunkt „Menschen in Not“ ebenfalls mit 900 Euro geholfen, und in der 3. Adventswoche wurde „Gemeinsam Helfen in Bamberg“ von der Initiative des Oberbürgermeisters Andreas Starke mit 1.200 Euro für Bedürftige bedacht.Der Verkauf in der letzten Adventswoche kam dann dem Freundes- & Förderkreis der Kinderklinik Bamberg e.V. zugute. Die Mitarbeiter des Fuchsbausspendierten zusätzlich ihr Trinkgeld in Höhe von 301 Euro, und so konnte der Scheck auf insgesamt 1.301 Euro ausgestellt und übergeben werden.Der besondere Dank von Hyazintha Fuchs ging an alle Kunden und das Verkaufsteam für ihre Unterstützung.