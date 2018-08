Die Kinder am Carl-Zeitler-Kindergarten freuen sich über einen Hauptgewinn:

FORCHHEIM (pm/rr) – Die Kinder am Carl-Zeitler-Kindergarten (Bügstr. 79b in Forchheim) haben beim Wettbewerb „Kleine Künstler – ganz groß“ im Rahmen der Afrika Kulturtage 2018 den 1. Preis gewonnen - ein afrikanisches Musikinstrument - von Petra Dietzel (La Boutique) und Manfred Schade (´s Blaue Stäffala).Für die Kunstwerke des Carl-Zeitler-Kindergartens für den wurden 150 von insgesamt 571 Stimmen abgegeben.Weil aber alle Kinder im Grunde Gewinner sind, hatten die Händler zusammen mit der Citymanagerin einen Eiswagen organisiert, der die Kindertagesstätten ebenfalls am Tag der Preisverleihung anfuhr und die Kinder als kleines Dankeschön fürs Mitmachen mit Eis versorgte.