Pulse of Europe in Ebermannstadt

FORCHHEIM/EBERMANNSTADT (eh/rr) – Der 19. Pulse of Europe am Sonntag, 5. August findet um 14.00 Uhr ausnahmsweise auf dem Marktplatz in Ebermannstadt statt.

Positive Resonanz

Zeichen für Europa setzen

Europafreunde aus Ebermannstadt hatten bei Initiator Emmerich Huber beim Pulse am 1. Juli in Forchheim angefragt. Sie meinten, Forchheim sei ja nicht nur die Stadt, sondern auch der Landkreis und das sahen auch einige der nach der Kundgebung noch Anwesenden so.Ebermannstadts Bürgermeisterin Christiane Meyer zeigte sich auf die entsprechende Anfrage spontan angetan von der Idee und antworte per mail: „Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nach Ebermannstadt kommen. Ich bin selbstverständlich gerne dabei.“ Diese spontan positive Resonanz auf das Thema Europa macht den Organisatoren Mut angesichts der vielen gegenwärtigen Angriffe auf die EU und sie hoffen auf eine gut besuchte Kundgebung in Ebermannstadt.Wie immer werden die Organisatoren bei der Kundgebung kurz ein aktuelles Thema anreißen, diesmal voraussichtlich den Handelsstreit zwischen den USA und Europa und die Rolle der EU zwischen den globalen Wirtschafts-, Macht-, aber auch Werteblöcken.Die Veranstalter rufen alle Bürger im Landkreis und speziell natürlich die Ebermannstädter auf, durch ihre bloße Anwesenheit - und sei es nur für ein paar Minuten, ein Zeichen für den Zusammenhalt Europas und die gemeinsamen Werte zu setzen.Es gilt, das in und für Europa Erreichte zu verteidigen. Das Versammeln im Zeichen Europas an sich ist das Programm. Daneben sind alle Bürger herzlich eingeladen, auch selbst das Mikrophon zu ergreifen und ihre Meinung, oder Erlebnisse und Erfahrungen mit und in Europa kund zu tun. Wer Europafahnen besitzt, darf diese mitbringen, auch Flaggen aller Mitgliedsstaaten der EU. Die Kundgebung beginnt mit der Europa-Hymne und wird bei jedem Wetter durchgeführt.