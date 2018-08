Forchheim : St. Johannis |

Am Samstag, den 13.10.2018, findet der Herbst-Second-Hand-Basar für Selbstverkäufer in St.Johannis in Forchheim von 10 bis 13 Uhr statt, den der Elternbeirat des Kinderhauses St. Johannis organisiert.

Anmeldungen für Verkäufer unter basartische@web.de

Gleichzeitig findet unser Kinder-Flohmarkt statt. Anmeldungen bitte unter flohmarktkinder@web.de



Adresse: Zweibrückenstr. 40b in Forchheim