Soroptimisten trödeln

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Samstag, 14. Juli veranstalten die Club-Schwestern von Soroptimist International Forchheim-Kaiserpfalz von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf dem Paradeplatz einen Trödelmarkt.

Unter dem Motto „Alles muss raus“ haben die Damen alles was in Keller, Boden und Schränken zu finden war, für den Trödelmarkt zusammengetragen.Besucher finden ein großes Sortiment an Büchern sowie eine Fundgrube für kleine und große Geschenke. Mit dem Erlös werden soziale Projekte und Aktionen in der Stadt und im Landkreis Forchheim unterstützt.