Überall Fronleichnamsprozessionen

FORCHHEIM (rr) - Am Donnerstag, 31. Mai wird überall in der Region das Fronleichnamsfest begangen.



Fronleichnam ist am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest (am 60. Tag nach dem Ostersonntag) und fällt somit frühestens auf den 21. Mai und spätestens auf den 24. Juni.Der Donnerstag als Festtermin steht in enger Verbindung zum Gründonnerstag und der damit verbundenen Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus selbst beim letzten Abendmahl.Wegen des stillen Charakters der Karwoche erlaubt der Gründonnerstag keine prunkvolle Entfaltung der Festlichkeit. Aus diesem Grund wurde das Fest Fronleichnam bei seiner Einführung auf den Donnerstag der zweiten Woche nach Pfingsten gelegt.In Ländern, in denen Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag ist, kann das Hochfest auch am darauffolgenden Sonntag gefeiert werden. Auch in Franken gibt es nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Sonntag Fronleichnamsprozessionen, so zum Beispiel in Hetzles und Poxdorf.Die meisten Fronleichnamsprozessionen beginnen am Donnerstag um 8.00 Uhr, so zum Beispiel in Forchheim, Ebermannstadt und Gößweinstein.In Baiersdorf beginnt die Prozession um 9.00 Uhr, in Effeltrich um 10.00 Uhr und in Poxdorf um 10.15 Uhr.In Forchheim beginnt nach der Prozession das Pfarrfest der Gemeinde St. Martin. Auch in Gößweinstein und Waischenfeld gibt es Pfarr- und Gartenfeste.