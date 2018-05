Auf den Spuren der Forchheimer Stadtgeschichte

FORCHHEIM – Am Samstag, 26. Mai bietet sich wieder die Gelegenheit an einem geführten Rundgang durch die Altstadt teilzunehmen.

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Tourist-Information (Kapellenstr. 16).Die reiche Geschichte der Stadt spiegelt sich in den sichtbaren Zeugnissen einer bewegten und ehrwürdigen Vergangenheit. Am besten begeht man die Altstadt zu Fuß und lässt die Eindrücke auf sich wirken. Besichtigt werden u.a.: Rathaus (1402), Pfarrkirche St. Martin (11. Jh. Erweiterungen und Umbauten 14. und 18. Jh.), Festungsanlagen (16. Jh.), Fürstbischöfliches Schloss (1380).Die Stadtführung kostet 6 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Familien. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Die Führungen werden bis einschließlich Oktober jeden Samstag um 10.30 Uhr und jeden Mittwoch um 15.00 Uhr angeboten.