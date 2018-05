Energiesprechstunde im Landratsamt

FORCHHEIM (pm/rr) – Das Büro Energie und Klima des Landratsamtes Forchheim lädt am Montag, 7. Mai zwischen 13.00 und 18.00 Uhr zur kostenfreien Energieberatung in die Dienststelle Löschwöhrdstr. 5 in Forchheim ein.

Hauseigentümer und Bauherrn haben hier Gelegenheit, sich individuell und neutral z. B. über die richtige Vorgehensweise bei der energetischen Sanierung oder wichtige Aspekte bei der Planung eines Effizienzhauses, die Nutzung erneuerbarer Energien (Solarthermie, Photovoltaik, Holz, Wärmepumpe), den Einsatz effizienter Heizungs- und/oder Lüftungsanlagen sowie die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten verschiedener Dämmstoffe zu informieren.Interessenten sollten sich vorher anmelden unter 09191 86-1025.Weitere Informationen: www.lra-fo.de/klima