Fortbildung zum Airbrush-Tattoo-Künstler

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Donnerstag, 14. Juni bietet der Kreisjugendring von 18.00 bis 21.00 Uhr einen Einführungskurs zum Anbringen von Körpertattoos mit der Airbrushmaschine an.

Auf Kindergeburtstagen, Vereinsfesten und Jubiläumsfeiern sind die Airbrushtattoos der Renner - sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen. Der Kreisjugendring Forchheim verleiht das benötigte Material seit einigen Jahren an Vereine, Verbände, Schulen oder Kindergärten und bietet selbst auch immer wieder die kurzzeitigen Tattoos bei eigenen Veranstaltungen an.Die Teilnehmer lernen hier die theoretischen und praktischen Voraussetzungen kennen. Von Infos zu den verschiedenen Materialien, Sicherheitsvorschriften über den Maschinenzusammenbau, dem benötigtem Material bis hin zum praktischen Sprayen wird in ca. 3 Stunden alles besprochen und geübt.Die Fortbildung richtet sich an alle Mitarbeiter von Vereinen, Schulen, Jugendtreffs, Kindergärten etc. ab 16 Jahren, die die Airbrushmaschine des KJR entleihen möchten. Nach dieser Schulung können die Teilnehmer in die Mitarbeiterliste aufgenommen werden, um als Tätowierer bei Festanfragen von Vereinen, im Jugendtreff, auf Geburtstagen oder Festen etc. über den KJR gebucht zu werden.