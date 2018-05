Mit Chronos durch die Jahrhunderte

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Freitag, 25. Mai veranstaltet das STaTTTheater-Forchheim ab 18.00 Uhr eine szenische Führung durch die Altstadt.

Der Treffpunkt ist in der Hauptstr. 56. Die Teilnehmer erleben Forchheims Stadtgeschichte vom Jahre 805 bis in die Neuzeit, in Szene gesetzt durch verschiedene Theaterstückchen an Schauplätzen in der Altstadt.Von Spielort zu Spielort führt Chronos, der Herr der Zeit, der seinen Platz in Forchheim auf der Porta Vorchheimensis gefunden hat. Die Forchheimer Familie Färber begleitet die Gruppe durch die Jahrhunderte.Darüber hinaus haben Marktfrauen viele Geschichten und Sagen parat. In altehrwürdiger Kulisse kann der Wandel der Zeit und sein Einfluss auf die Forchheimer Gesellschaft nachvollzogen werden.Die Stadtführung kostet für Erwachsene 9 Euro und für Kinder 6 Euro. Die Führungen zu festen Terminen finden ab mindestens sechs Teilnehmern statt.Bei besonders schlechtem Wetter kann die Führung gegen Erstattung bereits gezahlter Entgelte abgesagt werden.