Tag der offenen Tür der Musikschule

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Samstag 21.April von 14.00 bis 17.00 Uhr lädt die Städtische Sing- und Musikschule Forchheim zum Tag der offenen Tür in die Martin-Grundschule, Wallstraße 17 ein.

Eltern und Kinder können sich über das breitgefächerte Unterrichtsangebot informieren, die Lehrkräfte kennen lernen, in den Unterricht „hineinschnuppern“ und sich zu Kursen anmelden.Besondere Programmpunkte sind eine SPIEL-Raum-Mitmachaktion zur Musikalischen Früherziehung um 14.30 Uhr, um 15.00 Uhr folgt dann das Vorspiel der Flöten-/Gitarrensingklasse im Rahmen der musikalischen Grundausbildung und um 15.30 Uhr gibt es eine Rockband-Probe.Interessierte an den Fächern Violine und Viola haben am Freitag, 27.April von 16.00 bis 18.00 Uhr die Möglichkeit, sich über dieses Unterrichtsangebot zu informieren.Weitere Informationen unter 09191/714-269 oder www.forchheim.de/musikschule.