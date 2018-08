2. Fürther Sparkassen-Pokal für Bridge von 9 bis 80+ Jahren

Fürth : Sparkasse |

Mehr als 50 Bridge-begeisterte Einsteiger und Profis spielten in drei generationsübergreifenden Leistungsgruppen um den Fürther Sparkassen-Pokal.

Am 26. Juli 2018 luden die Sparkasse Fürth und die Initiative „Bridge-Stadt Fürth“ zum 2. Fürther Sparkassen-Pokal. Ein besonderes Bridge-Eventmit herrlichem Blick über Fürth, leckerem Catering und angenehm klimatisierten Räumen – welch Luxus an diesem heißen Tag.Die Begrüßung übernahmen Patrick Vigas, stellvertretender Leiter der Hauptstelle Maxstraße, sowie Karin Gebhardt, Vorsitzende des Fördervereins für Bridge an Schulen in Mittelfranken, und Dr. Gerben Dirksen, Sportwart des Bridge-Landesverbands Nordbayern. Turnierleitung und -organisation oblag Ulf Bormann, 2. Vorsitzender des Bridgeclub Nürnberg Gesellschaft Museum; er hatte zuvor den Konferenzraum mit reichlich Bridge-Equipment ausgestattet.Gespielt wurde in drei generationsübergreifenden Gruppen: Pik-Gruppe mit etablierten Bridger/innen aus der Region, darunter auch Bundesliga- und Regionalligaspieler; Coeur-Gruppe mit Bridge-Anfängern bis 2 Jahre Spielerfahrung aus den Kursen der „Bridge-Stadt Fürth“; Karo-Gruppe mit dem Einstiegslevel MiniBridge.Beim Minibridge trafen sich Jung und Alt, darunter auch die. Der jüngste Spieler Kai Hartl (9 Jahre alt) von der Grundschule Hans-Sachs-Straße in Stadeln bildete ein Spielpaar mit dem ältesten Spieler Hermann Galster, Seniorchef von Galster Moden.Die Siegerehrung nahmen Patrick Vigas, der Fürther Alt-Oberbürgermeister Wilhelm Wenning und Ralf Gebhardt, Initiator der „Bridge-Stadt Fürth“, vor. Es gab von einer Designerin gestaltete Urkunden und Geldpreise für die Siegerpaare. Alle teilnehmenden Kinder und Jugendliche erhielten Sachpreise des Deutschen Bridge-Verbands e.V.In der leistungsstärksten Gruppe Pik gewann das Moderatoren-Team:1. Herr Dr. Gerben Dirksen und Frau Karin Gebhardt2. Herr Christoph Malik und Herr Klaus Wolkersdorfer3. Herr Ali Inal und Frau Gabi TrappIn der Coeurgruppe lag Ehepaar Eckert aus Nürnberg vor Vater und Sohn Scheffel aus Fürth:1. Frau Gisa Eckert und Herr Dr. Jochen Eckert2. Herr Viktor Scheffel und Herr Martin Scheffel3. Frau Heidi Heinle und Frau Gabriele HornIm Einstiegslevel Minibridge lagen vier Fürtherinnen vorn:1. Frau Brigitte Hintzer und Frau Ingrid Kraus2. Frau Christa Fritsch und Frau Christiane Wenning3. Frau Inge Roscher und Ella Marie Sterzer (11 J.)Wir gratulieren den Gewinnern und wünschen weiterhin viel Spaß beim Bridge!