9.9.2018 Tag des offenen Denkmals: Wehrkirche St. Matthäus Vach im Mittelpunkt

„Entdecken, was uns verbindet“

heißt das Motto des Tags des offenen Denkmals in diesem Jahr und bezieht sich damit explizit auf das Europäische Kulturerbejahr 2018.In der Metropolregion steht diesmal die kleine eher unbekannte Kirche von Vach, erstmals urkundlich 1059 erwähnt, im Mittelpunkt. Ein Gotteshaus schlägt Brücken von Gott zu den Gläubigen. Jedenfalls im weitesten Sinn. siehe:Führungen11.00 Uhr Führung mit Frau: „Kultur erleben – Entdecken, was uns verbindet“14.00 Uhr Führung mit„Geschichte erleben – Entdecken, was uns verbindet“Auf eine spannende Entdeckungsreise freut sichIhr Pfarrer Markus Pöllinger