Aufführung des Vacher Kinder- u. Jugendchores: Mose

Musikalische Aufführung des Kinder- und Jugendchores: „Die Geschichte des Moses“Das szenisch-musikalischen Mose-Spiel wird aufgeführt am Sonntag, dem 22.07.2018 um 17.00 Uhr in der St. Matthäus-Kirche Vach.Mose ist eine Zentralfigur im Alten Testament.Nach biblischer Überlieferung führte Mose als von Gott Beauftragter das Volk der Israeliten auf einer vierzig Jahre währenden Wanderung aus der ägyptischen Sklaverei in das kanaanäische Land.Wer mehr erfahren möchte, ist beim Vacher „Mose“musical genau richtig.Der Jugend- und Kinderchor von St. Matthäus Vach wird geleitet von der staatlich geprüften Sing- und Musikschullehrerin Nadine Schon aus Vach.Herzliche EinladungPfarrer Markus Pöllinger