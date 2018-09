Auswirkungen der Dreiherrschaft auf das jüdische Leben in Fürth

Fürth : JMF |

Vortrag von Dr. Martin Schramm

im Rahmen der Fürther Stadterhebung



Als sich Juden im 16. Jahrhundert ansiedeln, existiert in Fürth ein gemeinschaftlich ausgeübtes Herrschaftsrecht: die Dreiherrschaft, ausgeübt durch die Domprosbstei Bamberg, dem Markgrafentum Ansbach sowie der Reichsstadt Nürnberg. Die Phase der Dreiherrschaft in Fürth gehört zu den faszinierenden Kapiteln Fürther Stadtgeschichte. Wie gemeinschaftlich regiert wurde und welche Auswirkungen die Dreiherrschaft auf das jüdische Leben in Fürth hat, erläutert Dr. Martin Schramm, Leiter der städtischen Museen, des Stadtarchivs mit wissenschaftlicher Bibliothek der Stadt Fürth.