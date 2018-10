FÜRTH - Im Rahmen der Fürther Stadterhebung findet am

Dienstag, 16. Oktober 2018

im Seminarraum des Jüdischen Museums Franken in Fürth ein Vortrag von Dr. Martin Schramm statt:

„Auswirkungen der Dreiherrschaft auf das jüdische Leben in Fürth“

Als sich Juden im 16. Jahrhundert ansiedelten, existiert eine „Dreiherrschaft“ über Fürth, ausgeübt durch die Dompropstei Bamberg, dem Markgraftum Brandenburg-Ansbach sowie der Reichsstadt Nürnberg. Die Phase der Dreiherrschaft in Fürth gehört zu den faszinierenden Kapiteln Fürther Stadtgeschichte. Beleuchtet werden unter anderem die rechtliche Lage und die Konflikte zwischen den drei Herren. In unzähligen Akten sind die zum Teil bizarr-amüsanten Streitereien in Gerichtsakten dokumentiert. Anhand historischer Beispiele werden in einem weiteren Schwerpunkt die Auswirkungen auf das jüdische Leben in Fürth beschrieben.Di, 16.10.2018, 19:30 Uhr | JMF Fürth, SeminarraumEintritt: 7 € / 5 € ermäßigt