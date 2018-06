Autofreie Südwesttangente am 10. Juni

Fürth : Tangente |

FÜRTH (pm/ak) - Nach zehn Jahren ist endlich wieder soweit: Am Sonntag, 10. Juni, dürfen Hobbyskater auf einem gesperrten Teilstück der Südwesttangente beim Autobahnskate ganz unbeschwert ihrem Hobby frönen.

Von 16 bis 19 Uhr heißt es freie Fahrt für Groß und Klein und das wie gewohnt kostenfrei. Start und Ziel ist in der Manfred-Roth-Straße im Gewerbegebiet Hardhöhe. Von hier geht es direkt auf die Hafenstraße und weiter auf die Südwesttangente. Wendepunkt der rund sechs Kilometer langen Strecke ist an der Zirndorfer Brücke.Bevor die Skater losrollen, startet um 14 Uhr bereits der Team-Wettbewerb „Run & Bike“, bei dem der eine radelt und der andere läuft, wobei der Abstand zwischen beiden nie mehr als zehn Meter betragen darf, und um 15 Uhr ein Familienradeln, bei dem jeder selbst das Tempo bestimmen kann.Wegen der drei Veranstaltungen, die anlässlich des Festjahres „200 Jahre eigenständig“ im Rahmen der „Tage des Sports“ stattfinden, ist die Hafenstraße ab der Kreuzung Hintere Straße und Unterfarrnbacher Straße Richtung Süden, die Manfred-Roth-Straße ab Norma-Gelände sowie die Südwesttangente zwischen den Anschlussstellen Burgfarrnbach und Dambach in beiden Richtungen von 13 bis voraussichtlich 21 Uhr gesperrt. Um die Absicherung kümmern sich die Polizei und das Technische Hilfswerk.